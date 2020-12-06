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F2'de şampiyon Mick Schumacher!

Mick Schumacher F2'de şampiyonluğunu ilan etti
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

Efsane pilot 'in oğlu Mick Schumacher gelecek sezon 1'de sahne alacak. Haas ile anlaşan genç pilot, Formula 2'de şampiyon oldu.

Bahreyn Sakhir'de gerçekleştirilen 2'nin 2020 sezonunun son yarışında Mick Schumacher şampiyonluğunu ilan etti.

Gelecek sezon Haas F1 takımı için Formula 1'de yarışacak olan Mick Schumacher, yarışa üçüncü sırada başladı. Schumacher, starttaki iyi kalkışıyla birlikte ikinci sıraya yükseldi ancak fren esnasında lastiklerini kilitleyerek pist dışına çıktı. Schumacher, uzun bir süre ikincilik yarışını sürdürse de lastiklerindeki problem nedeniyle pit stopa alındı. Alman pilot, pit sonrasında sıralamada büyük düşüş kaydetti.

Yarışı 1 veya 2. sırada bitirmesi halinde şampiyonluğu alacak olan Callum Illott, 3. sıraya kadar çıksa da daha sonra yarış temposu düştü ve kazandığı sıraları kaybetti. Mick Schumacher yarışı 18. sırada bitirirken, Callum Illott ise 10. sırada noktalayabildi.

İtalyan takımı Prema Racing için yarışan efsane sürücü 'in oğlu Mick Schumacher, 14 puan farkla şampiyonluğunu ilan etti.

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