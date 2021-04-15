15 Nisan 2021, Perşembe

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Novak Djokovic Monte Carlo'ya üçüncü turda veda etti

Djokovic üçüncü turda veda etti
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Giriş Tarihi: 15.04.2021

Son dakika spor haberleri: Tek erkeklerde dünya 1 numarası , Tenis Turnuvası'nın üçüncü turunda Büyük Britanyalı 'a yenilerek elendi.

'nun kentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının tek erkekler üçüncü turunda, dünya sıralamasının 33 numaralı tenisçisi Evans, 2 saat 6 dakikalık mücadelenin ardından 6-4 ve 7-5'lik setlerle 'i 2-0 mağlup etti.

Kariyerinin en önemli galibiyetlerinden birini alarak bu turnuvada çeyrek finale kalan Evans, bu turda Belçikalı ile karşılaşacak.

'nın bir numaralı tenisçisi , tek erkeklerde en iyi 3 tenisçi olarak gösterilen Djokovic, ve 'dan birini, 2017 yılından sonra bir turnuvada ilk kez yendi.



Kaynak: AA
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