01 Aralık 2020, Salı

DİĞER SPORLAR

Lewis Hamilton corona virüsüne yakalandı!

Lewis Hamilton'a corona virüsü şoku!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.12.2020

Formula 1'in efsaneleşen isimlerinden 'dan kötü haber geldi. Hızla yayılan corona virüsü salgınına Lewis Hamilton'da yakalandı.

Formula 1'de 'daki yarışla şampiyonluğunu ilan eden 'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sezonun İstanbul'daki yarışını kazanarak pilotlar kategorisinde 7. şampiyonluğunu kazanan ve bu kulvarda rekora koşan Mercedes pilotu Hamilton'un corona virüsüne yakalandığı açıklandı. İngiliz pilot, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı olan Sakhir 'sinde yarışamayacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü Formula 1'de korkunç kaza! Araç alev topuna döndü
Mike Tyson - Roy Jones maçında kazanan belli oldu! Mike Tyson - Roy Jones maçında kazanan belli oldu!
Isabelle Haak grubun en iyi oyuncusu seçildi! Isabelle Haak grubun en iyi oyuncusu seçildi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör