20 Kasım 2020, Cuma

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Vural Ak: F1 organizasyonundaki başarı Başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde

F1 organizasyonundaki başarı Başkan Erdoğan sayesinde
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

Müthiş bir heyecana sahne olan F1 İstanbul 'sinin yankıları sürerken Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Pisti'ne (FIA) tarafından 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Vural Ak, F1 İstanbul’daki organizasyon başarısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarışı himayesine almasının çok etkili olduğunu söyledi.

Müthiş bir heyecana sahne olan F1 İstanbul 'sinin yankıları sürerken Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Pisti'ne (FIA) tarafından 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini, Türkiye Grand Prix'sinin 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Ak, "Bu organizasyon başarımızın arkasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerine alması etkili oldu. İstanbul'un tanıtımı için çok önemliydi" dedi.

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, 3 yıllığına Grade 1 lisansı verildiğini ve 2021 takvimi için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

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