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Fatma Uruk Meksika'da dünya rekoru kırdı

Fatma Uruk'tan dünya rekoru! Meksika'da...
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Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 Giriş Tarihi: 17.11.2020

Fatma serbest dalışta 'da dünya rekoru kırdı. Paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşan Uruk, rekorun yeni sahibi oldu.

Fatma serbest dalışta 'da dünya rekoru kırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Meksika'da rekor denemesi yapan Fatma Uruk, paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu.

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