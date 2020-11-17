Fatma Uruk serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı. Paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşan Uruk, rekorun yeni sahibi oldu.

Fatma Uruk serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Meksika'da rekor denemesi yapan Fatma Uruk, paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaştı ve rekorun yeni sahibi oldu.



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