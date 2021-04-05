Son dakika spor haberi: Sultanlar Ligi'nde VakıfBank finale yükseldi!

2020-2021 Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi ve finale yükseldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

VakıfBank, 2020-2021 Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı sahasında 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off yarı final ikinci maçında Türk Hava Yolları'nı sahasında 25-20, 25-9 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi. Sultanlar Ligi'nde final serisi 10 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak maçla başlayacak. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak.

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