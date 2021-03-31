01 Nisan 2021, Perşembe

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Son dakika spor haberi: Naomi Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi Miami Açık Tenis Turnuvası'nda sona erdi!

Naomi Osaka'nın serisi sona erdi!
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Giriş Tarihi: 31.03.2021

Tek kadınlar dünya sıralamasında 2 numarada bulunan , 'ye mağlup oldu. Bu sonuçla Osaka'nın 23 maçlık galibiyet serisi sona erdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Tek kadınlar dünya sıralamasında 2 numarada yer alan 'nın 23 maçlık galibiyet serisi, katıldığı 'nda son buldu.

Turnuvanın tek kadınlar çeyrek finalinde dünya 25 numarası ile karşılaşan 23 yaşındaki tenisçi, rakibine 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Geçen yıl şubat ayından bu yana üst üste 23 maç kazanan Osaka'nın galibiyet serisi, bu sonuçla son buldu. Kariyerinde 4 grand slam şampiyonluğu bulunan Japon tenisçinin, dünya 1 numarası Avustralyalı 'nin yerine hafta içinde geçme olasılığı da bu sonuçla ortadan kalktı.

Maria Sakkari, turnuvanın yarı finalinde, - maçının galibiyle karşılaşacak.

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