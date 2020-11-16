16 Kasım 2020, Pazartesi

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VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül

VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül
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Giriş Tarihi: 16.11.2020

Spor Kulübünün altyapısında yetişen ve 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen 'a özel olarak hazırlanan "" belgeseli, IMDb ile 'nde en iyi spor filmi kategorisinde ödüle layık görüldü.

Spor Kulübünün, altyapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen 'ın voleybol kariyerini noktalaması vesilesiyle hazırladığı "" belgeseli, 'de iki ödül kazandı.

VakıfBank Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Gözde Kırdar belgeseli, IMDb ile 'nde en iyi spor filmi kategorisinde ödüle değer görüldü.

Gözde Kırdar belgeseli, New York'ta 'ndaki Producer's Club'ta halka açık gösterimde izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, Venice Shorts Film Festivali ve Montreal Bağımsız Film Festivali'nde de adaylar arasında bulunuyor.

Hazırlık ve çekimleri 2 yıla yayılan belgesel, ve 'da 12 kişilik bir ekip tarafından Türk spor belgeselleri arasına kazandırıldı. 25 dakikalık belgeselde Gözde Kırdar'ı yakınları ve arkadaşları anlatıyor.

Belgeselin 'deki ilk gösterimi 4 Kasım 2019'da Gözde Kırdar için düzenlenen veda töreninde yapılmıştı. Törende Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması da emekli edilerek VakıfBank Spor Sarayı'nın ana salonuna asılmıştı.




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