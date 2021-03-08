08 Mart 2021, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

VakıfBank 3-0 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET)

VakıfBank G.Saray'ı yenerek finale yükseldi!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 08.03.2021

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı final maçında , 'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve finale yükseldi.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı final karşılaşmasında ile kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip setleri 25-19, 25-17 ve 25-15 kazandı ve müsabaka VakıfBank'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

VakıfBank bu sonuçla birlikte finale yükselirken, finalde ise - mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Djokovic Federer'in rekorunu kırdı! Djokovic Federer'in rekorunu kırdı!
Guidetti'den 4 yıllık imza! Guidetti'den 4 yıllık imza!
Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finalde elendi Eczacıbaşı VitrA, çeyrek finalde elendi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ