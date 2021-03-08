08 Mart 2021, Pazartesi
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VakıfBank 3-0 Galatasaray HDI Sigorta (MAÇ SONUCU-ÖZET)
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı final maçında VakıfBank, Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve finale yükseldi.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in yarı final karşılaşmasında VakıfBank ile Galatasaray HDI Sigorta kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip setleri 25-19, 25-17 ve 25-15 kazandı ve müsabaka VakıfBank'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
VakıfBank bu sonuçla birlikte finale yükselirken, finalde ise Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe Opet mücadelesinin galibiyle karşılaşacak.
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