02 Mart 2021, Salı

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Milli pentatlet İlke Özyüksel Laser Run'da dünya rekoru kırdı

Milli pentatletten dünya rekoru!
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Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 Giriş Tarihi: 02.03.2021

Milli pentatlet , 'nda hem gümüş madalya kazandı, hem de dünya rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attı.

Milli pentatlet , 'nda hem gümüş madalya kazandı, hem dünya rekoru kırdı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen Modern Pentatlon Salon Şampiyonası'nın kadınlar kategorisinde yarışan İlke Özyüksel; yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış yarışlarında 1400 puan toplayarak ikinci oldu. Laser Run'da (atış ve koşu) önemli bir başarıya imza atan milli sporcu, 11.20.29'luk derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi.

Sesim Alpuğan ise 1253 puan topladı ve şampiyonayı 31'inci sırada tamamladı.

Macaristan Modern Pentatlon Salon Şampiyonası, yarın gerçekleştirilecek erkekler finali ile tamamlanacak. Yüzme, eskrim, binicilik, koşu ve atış sıralamasıyla yapılacak erkekler finalinde Buğra Ünal, Türkiye'yi temsil edecek.

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