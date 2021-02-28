Son dakika spor haberi: Avni Yıldırım 3. rauntta Canelo Alvarez'e mağlup oldu!
Avni Yıldırım, Canelo Alvarez ile çıktığı WBC- WBA Dünya Süper Orta Sıklet Unvan maçında 3. rauntta kaybetti. Şimdiki unvan sahibi Meksikalı Canelo Alvarez'in baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmaya corona virüsü salgını sebebiyle 80 bin kişilik stadyuma 18 bin kişi alındı.
Avni Yıldırım, Türk profesyonel boks tarihinin en önemli maçlarından biri olarak gösterilen müsabakada dünyanın en yetenekli boksörleri arasında yer alan "Canelo" lakaplı Alvarez ile ABD'de karşılaştı. 29 yaşındaki Yıldırım, 4. raunda çıkamadı ve mücadeleyi bırakmak zorunda kaldı.
Yaklaşık 80 bin kişi kapasiteli Miami Hard Rock Stadı'na yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında sadece 18 bin kişi alındı. Boks gecesinin yoğun ilgi gösterilen biletleri 8 bin dolara kadar alıcı buldu.
Avni Yıldırım, organizasyondan 1 milyon doların üzerinde kazanç elde edecek. Dünyanın en iyi boksörlerinden biri olarak gösterilen Canelo ise 35 milyon dolar alacak.
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