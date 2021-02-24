Tiger Woods'un sağlık durumu nasıl? Kazanın sebebi ne? Açıklandı...
Dünyanın en çok kazanan sporcularından Tiger Woods serveti ile zirvede yer alan isimlerden biri. Geçirdiği trafik kazasının ardından ameliyata alındı. Doktorlar ünlü golfçünün son durumunu açıkladı. Peki, Tiger Woods neden kaza yaptı? İşte detaylar...
Dünyaca ünlü golfçü Tiger Woods geçirdiği trafik kazası sonrasında hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ilk ulaşan polislere göre ünlü golfçü, bulunduğu sırada bilinci yerinde gözüküyordu. Woods'un ters duran aracından kendi kendine çıkmaya çalışmadığı ve sağlık görevlilerini beklediği kaydedildi.
SAĞLIK DURUMU AÇIKLANDI!
Tiger Woods'un doktoru Anish Mahajan, ünlü golfçünün sağlık durumu hakkında,eee ''Woods'u acil olarak ameliyata aldık. Bacağında kaval kemiği ve fibula kemiğinde kırıklıklar var.'' sözlerini kullandı. Tiger Woods'un durumunun iyi olduğu, tedaviye yanıt verdiği ve iyileşme sürecinin başladığı açıklandı.
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