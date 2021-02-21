21 Şubat 2021, Pazar

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Novak Djokovic Avustralya Açık'ta şampiyon oldu!

Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic oldu!
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

tek erkekler finalinde , ile karşı karşıya geldi. Sırp raket rakibini 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve Avustralya Açık'ta 9. kez şampiyon oldu.

Teniste tüm dünyanın merakla beklediği ve büyük heyecana sahne olan sezonun ilk grand slam turnvuası 'ta şampiyon belli oldu. Sırp raket ulaştı. Rus rakibi 'i set vermeden mağlup etti. Djokovic, 9. kez turnuvada şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK!

Novak Djokovic üst üste 3. kez bu turnuvayı kazanan isim oldu. Djokovic, toplamda 9 kez finalde gülen taraf oldu. Sırp raket, Avustalya Açık'ı 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2020 yıllarında da kazanmıştı.

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