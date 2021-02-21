Novak Djokovic Avustralya Açık'ta şampiyon oldu!

Avustralya Açık tek erkekler finalinde Novak Djokovic, Daniil Medvedev ile karşı karşıya geldi. Sırp raket rakibini 7-5, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve Avustralya Açık'ta 9. kez şampiyon oldu.

Teniste tüm dünyanın merakla beklediği ve büyük heyecana sahne olan sezonun ilk grand slam turnvuası Avustralya Açık'ta şampiyon belli oldu. Sırp raket Novak Djokovic ulaştı. Rus rakibi Daniil Medvedev'i set vermeden mağlup etti. Djokovic, 9. kez turnuvada şampiyon oldu.

ÜST ÜSTE 3. ŞAMPİYONLUK!

Novak Djokovic üst üste 3. kez bu turnuvayı kazanan isim oldu. Djokovic, toplamda 9 kez finalde gülen taraf oldu. Sırp raket, Avustalya Açık'ı 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2020 yıllarında da kazanmıştı.

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