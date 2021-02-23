Son dakika haberi: Trafik kazası geçiren Tiger Woods hastaneye kaldırıldı!

Golfün gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu olarak kabul edilen efsane sporcu Tiger Woods'tan kötü haber geldi. Los Angeles Polis Departmanı, Woods'un ciddi bir trafik kazasına karıştığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Golfün en büyük oyuncusu olarak kabul edilen efsane sporcu Tiger Woods, trafik kazası geçirdi. Los Angeles Polis Departmanı, aracında ciddi hasar oluşan Woods'un özel ekipmanla arabadan çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Los Angeles'ta sabah saatlerinde gerçekleştirilen kazada 45 yaşındaki sporcunun aracında yalnız olduğu ve Woods'un yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kazanın Rancho Palos Verdes bölgesinde meydana geldiği öğrenilirken, yerel polise göre Woods'un aracının takla attığı ve aracında mahsur kaldığı belirtildi.

KURTARMA CİHAZIYLA ARAÇTAN ÇIKARILDI

Kaza yerine gelen ilk yardım ekipleri, araçta mahsur kalan Tiger Woods'u "Jaws of Life" adı verilen kurtarma cihazıyla arabadan çıkardı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Woods'un menajeri Mark Steinberg kaza sonrası yaptığı açıklamada 45 yaşındaki golfçünün kazada bacaklarının birkaç noktasından yaralandığı ve ameliyata alındığı bilgisini paylaştı.

KAZA NEDENİ BİLİNMİYOR

Tiger Woods'un kaza nedeninin henüz belirlenemediği ve incelemenin sürdüğü belirtildi.

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