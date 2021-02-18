18 Şubat 2021, Perşembe

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Avustralya Açık'ta ilk finalist Djokovic oldu!

Djokovic finalde!
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Giriş Tarihi: 18.02.2021

'ta 9. şampiyonluğunu hedefleyen Sırp raket , Karatsev'i 3-0 mağlup ederek finale yükselen ilk isim oldu.

kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler yarı final mücadelesinde, 'ta 8 şampiyonluğu bulunan ile elemelerden gelip son 4 tenisçi arasına kalarak büyük bir sürprize imza atan dünya 114 numarası karşılaştı.

Maç boyunca rakibine üstünlük kurmakta zorlanmayan , 1 saat 53 dakika süren mücadelenin ardından Karatsev'i 6-3, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada finale yükselen ilk tenisçi oldu.

Rus ile Yunan Stefanos Tsitsipas arasında yarın oynanacak tek erkekler yarı final maçını kazanan tenisçi, pazar günkü finalde Djokovic'in rakibi olacak.

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