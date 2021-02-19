19 Şubat 2021, Cuma

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Avustralya Açık'ta Mertens-Sabalenka ikilisi şampiyon oldu

Avustralya Açık'ta çift kadınlarda şampiyon belli oldu oldu
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

Sezonun ilk grand slam turnuvası 'ta, rakipleri - ikilisini 2-0 yenen - şampiyon oldu.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki çift kadınlar final mücadelesinde, 2 numaralı seri başları Belçikalı Mertens ve Belaruslu Sabalenka ile 3 numaralı seri başları ile Siniakova karşılaştı.

79 dakika süren mücadeleyi 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Mertens ve Sabalenka, kariyerlerinde ilk kez 'ta şampiyonluğa ulaştı.

Çift kadınlar kategorisinde kariyerlerindeki ikinci grand-slam zaferini elde eden ikili, 2019 ABD Açık'ta da kupaya uzanmıştı.

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