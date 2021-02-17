17 Şubat 2021, Çarşamba

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Fenerbahçe Opet - VakıfBank: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

F.Bahçe'yi deviren VakıfBank liderliği garantiledi
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

, 2020-2021 Misli.com 'nde ertelenen 26'ncı hafta maçında 'i deplasmanda 19-25, 22-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, iki hafta kala normal sezonu lider bitirmeyi garantiledi.

Ligde 27 galibiyet alan sarı-siyahlılar, 'nin 29'uncu haftasında 'u 20 Şubat Cumartesi günü Spor Sarayı'nda konuk edecek.

SALON:

HAKEMLER: ,

FENERBAHÇE OPET: 6, Dicle 1, 20, 3, Eda 3, Naz 1, Melis (L), Cansu 1, 3, Bahar, İpar 2

VAKIFBANK: Cansu, 12, Zehra 11, 18, Meliha 1, 10, Gizem (L), Tuğba 4, Gözde, Eda

SETLER: 19-25, 22-25, 17-25

SÜRE: 72 dakika (24', 26', 22')

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