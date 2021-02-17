17 Şubat 2021, Çarşamba

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Tsitsipas'tan muhteşem geri dönüş! Nadal Avustralya Açık'a veda etti

Tsitsipas'tan muhteşem dönüş!
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası 'ta 'ı 2-0 geriden gelerek 3-2 yenen , yarı finale yükseldi.

kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final mücadelesinde, 2 numaralı seri başı ile 5 numaralı seri başı karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğu için mücadele eden , Tsitsipas karşısında ilk iki seti 6-3 ve 6-2 kazandı. 2019 yılının yarı finalisti Tsitsipas, 7-6 ve 6-4'lük setlerle beraberliği sağlarken, son seti de 7-5 kazanmasını bildi.

Toplam 4 saat 5 dakika süren mücadelede Nadal'a karşı 3-2 üstünlük kuran 22 yaşındaki Yunan raket, adını yarı finale yazdırdı.

Tsitsipas, (2005) ve 'nin (2015) ardından Nadal'ı 2-0 geriden gelerek mağlup eden üçüncü isim oldu.

Yunan tenisçi, yarı finalde 4 numaralı seri başı ile mücadele edecek.

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