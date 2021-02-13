13 Şubat 2021, Cumartesi

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Milli boksörlerden Macaristan'da 4 madalya!

Milli boksörlerden 4 madalya!
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda milli boksörlerden ile altın, ve ise bronz madalya kazandı.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'ın Debrecen şehrinde düzenlenen organizasyonun kadınlar 51 kilo finalinde , Hırvat rakibi 'i, 69 kilo finaline ise , Fransız rakibi 'yu mağlup ederek şampiyon oldu.

Öte yandan, erkekler 69 kiloda ve +91 kiloda da turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

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