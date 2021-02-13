Milli boksörlerden Macaristan'da 4 madalya!

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen organizasyonun kadınlar 51 kilo finalinde Buse Naz Çakıroğlu, Hırvat rakibi Nikolina Cacic'i, 69 kilo finaline ise Busenaz Sürmeneli, Fransız rakibi Emilie Sonvico'yu mağlup ederek şampiyon oldu.

Öte yandan, erkekler 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Berat Acar da turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.

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