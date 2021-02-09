09 Şubat 2021, Salı

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Nadal ve Kenin Avustralya Açık'ta ikinci turda!

Nadal ve Kenin ikinci turda!
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Giriş Tarihi: 09.02.2021

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde ile tek kadınlarda ikinci tura yükseldi.

kentinde düzenlenen turnuvanın ikinci gün sabah seansında, 2 numaralı seribaşı , dünya klasmanının 56. sırasında yer alan Sırp Laslo Djere ile karşılaştı.

Kariyerinin 21. grand slam şampiyonluğunu kovalayan 34 yaşındaki Nadal, turnuvada ilk turdan ileriye gidemeyen rakibini 6-3, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci tur biletini aldı.

4 numaralı seribaşı Rus , dünya 63 numarası Kanadalı 'i 6-2, 6-2 ve 6-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

7 numaralı seribaşı Rus de klasmanın 102. basamağında yer alan Alman 'ı 6-3, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yendi.

KENIN, SVITOLINA VE MUGURUZA İKİNCİ TURDA

Tek kadınlardaki son şampiyon ve 4 numaralı seribaşı ABD'li , özel davetle (wild card) turnuvaya katılan Avustralyalı 'i 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

5 numaralı seribaşı Ukraynalı , Çek Marie Bouzkova'yı 6-3 ve 7-6'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

Geçen yılın finalisti ve 14 numaralı seribaşı İspanyol , Rus 'ı 6-4 ve 6-0'lık setlerle 2-0, 11 numaralı seribaşı İsviçreli de ABD'li 'i 6-3, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Sabah seansının sürpriz sonucuna dünya 61 numarası imza attı. ABD'li sporcu 2012 ve 2013 yıllarının şampiyonu 12 numaralı seribaşı Belarus Victoria Azarenka'yı 7-5 ve 6-4'lük setlerle yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

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