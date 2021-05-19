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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı: Siz bu ülkenin istiklali ve istikbalisiniz

Başkan Erdoğan’dan gençlere 19 Mayıs mesajı!
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Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 Giriş Tarihi: 19.05.2021

Başkan , Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. 'nda açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Gençler bu ülkenin istiklali ve istikbali içindir" dedi.

Başkan , Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya geldi. Başkan Erdoğan, 'nda önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Aramızda ülkemizin 81 vilayetinin yanı sıra 'den gelen gençlerimiz bulunuyor. Milletimizin her bir ferdinin 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum.

'in 19 Mayıs 1919'da 'a çıkışıyla yakılan meşalesi 'yu sarmış ve cumhuriyetin kuruluşu ile nihai hedefine ulaşmıştır.

Kutlu yürüyüşte verilen her mesaj ya istiklal ya ölüm kararlılığının ifadesidir. Bu akşam saat 19.19'da 'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte 'mızı okuyacağız.


"SİZLER BU ÜLKENİN İSTİKBALİSİNİZ"

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gençlere seslenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençler bu ülkenin istiklali ve istikbali içindir." dedi.

"TÜRKİYE KÜRESEL SİSTEMDE HAK ETTİĞİ YERİ ALACAKTIR"

"Bu topraklardaki mücadelemizin devam edeceği anlaşılıyor. Bir asır önce sınırları 'dan Kafkaslara kadar uzanan 'yı yıkmakla yetinmeyenlerin Anadolu'yu mezar etme heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Ülkemize yönelik tehditler kimi zaman milletimizi değerlerinden koparma gayretleri kimi zaman terör örgütleri eliyle varlığımıza saldırı olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye'nin başlattığı her demokrasi hamlesinin önünü kesenler bilerek ya da bilmeyerek sinsi oyuna hizmet etmişlerdir. Son 19 yılda sağladığımız güven iklimi sayesinde ülkemiz her alanda kendi gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur. Türkiye halen içinde geçmekte olduğu süreci başarıyla tamamlandığında 21. yüzyılda küresel sistemde hak ettiği yeri alacaktır."

"Bu tarihi mücadeleyi zafere ulaştırmamız da elbette kolay olmayacaktır. Bugün de sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatma, ekonomimizi sinsi tuzaklarla çökertme hesabı yapanları bulunuyor."

"ZULMÜ GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE EN YÜKSEK EDA İLE HAYKIRACAĞIZ"

"Bize 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı, alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız."

"Güçlü her zaman haklı diye bir şey yok. Haklının güçlü olduğuna inandığımız bir dünyayı kurmak için Türkiye var. 'te, 'de ölen çocuklar değil, insanlığın bizatihi kendisidir.(Gazze'ye saldırılar) Demokrasi, insan hakları, hukuk, adalet, özgürlük, güvenlik vaazı veren uluslararası kurumlar ile devletler bu zulmü sessizce seyrediyor."

"Bugün nasıl demokrasimize saldıranlara eyvallah etmiyorsak, kardeşlerimizi hedef alan zulme de karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Bu tarihi mücadelede en büyük güç kaynağımız gençlerimizdir. Sizlerden 2 yıl önce Samsun'da yine bir 19 Mayıs programında gençlerimizden aldığım sözleri tekrar duymak istiyorum."

Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

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