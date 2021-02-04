VakıfBank 3-1 Maritza Plovdiv (MAÇ SONUCU-ÖZET)

CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. etap son maçında temsilcimiz VakıfBank, Maritza Plovdiv ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu 2'nci Ayak 6'ncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC Maritza Plovdiv'i 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup lider oldu ve çeyrek finale yükseldi. Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

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