04 Şubat 2021, Perşembe

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VakıfBank 3-1 Maritza Plovdiv (MAÇ SONUCU-ÖZET)

VakıfBank çeyrek finalde!
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

C Grubu 2. etap son maçında temsilcimiz , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da düzenlenen 2021 C Grubu 2'nci Ayak 6'ncı ve son maçında Bulgaristan ekibi VC 'i 25-11, 25-20, 25-27 ve 25-14'lük setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup lider oldu ve çeyrek finale yükseldi. Sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 12'nci kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

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