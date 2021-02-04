04 Şubat 2021, Perşembe

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Eczacıbaşı VitrA 3-1 Dinamo Moskova (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Eczacıbaşı VitrA çeyrek finale yükseldi!
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Giriş Tarihi: 04.02.2021

CEV D Grubu 2. etap son maçında temsilcimiz , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşma, yeni tip corona virüsü tedbirlerinden ötürü Rusya'nın Kaliningrad kentindeki Yantarny Spor Salonu'nda oynandı.

, 25-16, 19-25, 25-14 ve 25-18'lik setlerle sahadan galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselmeyi önceki maçta garantileyen Eczacıbaşı VitrA, grupta oynadığı 6. mücadeleyi de kazandı.

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