23 Ocak 2021, Cumartesi

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Conor McGregor - Dustin Poirier maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Conor McGregor - Dustin Poirier maçına büyük ilgi!
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Giriş Tarihi: 23.01.2021

Tüm dünyanın merakla beklediği - maçı 24 Ocak pazar günü saat 08.00'da başlayacak.

Geçen hafta 'nin 'deki Yas Adası'nda başlayan dövüş geceleri devam ediyor.

Heyecanla beklenen dövüş gecesinde "" ile "" 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek.

1 yıla yakın süredir kafesten uzak duran McGregor'ın karşılaşmasını Şampiyonu, Dağıstanlı dövüşçü da izleyecek.

CONOR MCGREGOR DUSTIN POIRIER MAÇI KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Conor McGregor - Dustin Poirier Boks Maçı + kanalından canlı yayınlanacak.

19 Ocak 1989 doğumlu olan Dustin Poirier'in kariyerinde 26 galibiyeti bulunuyor. Dustin Poirier, 1.75 boyunda ve 70 kilo.

14 Temmuz 1988 doğumlu olan Conor McGregor 1.75 boyunda ve 77 kiloda.

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