Conor McGregor - Dustin Poirier maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Tüm dünyanın merakla beklediği Conor McGregor - Dustin Poirier maçı 24 Ocak pazar günü saat 08.00'da başlayacak.
Geçen hafta UFC'nin Abu Dhabi'deki Yas Adası'nda başlayan dövüş geceleri devam ediyor.
Heyecanla beklenen dövüş gecesinde "The Diamond" Dustin Poirier ile "The Notorious" Conor McGregor 6 yıl sonra yeniden karşı karşıya gelecek.
1 yıla yakın süredir kafesten uzak duran McGregor'ın karşılaşmasını UFC Hafif Sıklet Şampiyonu, Dağıstanlı dövüşçü Khabib Nurmagomedov da izleyecek.
CONOR MCGREGOR DUSTIN POIRIER MAÇI KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Conor McGregor - Dustin Poirier Boks Maçı S Sport + kanalından canlı yayınlanacak.
19 Ocak 1989 ABD doğumlu olan Dustin Poirier'in kariyerinde 26 galibiyeti bulunuyor. Dustin Poirier, 1.75 boyunda ve 70 kilo.
14 Temmuz 1988 İrlanda doğumlu olan Conor McGregor 1.75 boyunda ve 77 kiloda.
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