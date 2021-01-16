16 Ocak 2021, Cumartesi

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A Milli Erkek Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası biletini kaptı!

Milliler Avrupa Şampiyonası biletini kaptı!
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Giriş Tarihi: 16.01.2021

, 'na katılma hakkı kazandı.

, 'na katılma hakkı kazandı.

Ay-yıldızlılar, grup eleme maçında karşısında aldığı set sayesinde karşılaşma bitmeden şampiyona biletini kaptı.

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