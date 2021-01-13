13 Ocak 2021, Çarşamba

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2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye 3-1 Kuzey Makendonya

Millilerden Kuzey Makedonya'ya geçit yok
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Giriş Tarihi: 13.01.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 'ndeki ikinci maçında Kuzey Makedonya'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonuçla milli takım, grupta ikinci galibiyetini aldı. Ev sahibi Kuzey Makedonya ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ay-yıldızlılarda 17 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Millilerde Burutay Subaşı 14, 13, 7, 6, 4, 3, ve ise birer sayıyla oynadı.

Türkiye, grupta üçüncü maçında 15 Ocak Cuma günü ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

Salon: Boris Trajkovski

Hakemler: (Sırbistan), Ivaylo Ivanov (Bulgaristan)

Türkiye: Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (, Faik Samed Güneş, Metin Toy, Efe Bayram, )

Kuzey Makedonya: Milev, Andonov, , Ljaftov, Nikolov, Gjorgi Gjorgiev (Mihailov, Savovski, Nikolovski, Angelovski)

Setler: 25-16, 18-25, 25-18, 25-12

Süre: 22, 24, 24, 20 (90 dakika)



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