ABD'li tenisçi Sam Querrey yeni tip corona virüsüne yakalandı

ABD'li tenisçi Sam Querrey, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Querrey, katıldığı turnuvadan çekildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tenisçilere uygulanan rutin Covid-19 testinde 33 yaşındaki Querrey'nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Çift erkeklerde Querrey ve ABD'li partneri Tennys Sandgren ile Rus Daniil Golubev-Evgeny Tyurnev ikilisi arasında yarın yapılması planlanan karşılaşma ise iptal edildi.

Querrey, 2017 Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli derecesini elde etmişti.

DİĞER