12 Ekim 2020, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

ABD'li tenisçi Sam Querrey yeni tip corona virüsüne yakalandı

ABD'li tenisçi corona virüsüne yakalandı
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.10.2020

'li tenisçi , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Querrey, katıldığı turnuvadan çekildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tenisçilere uygulanan rutin Covid-19 testinde 33 yaşındaki Querrey'nin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Çift erkeklerde Querrey ve 'li partneri Tennys Sandgren ile Rus Daniil Golubev-Evgeny Tyurnev ikilisi arasında yarın yapılması planlanan karşılaşma ise iptal edildi.

Querrey, 2017 Wimbledon'da tek erkeklerde yarı finale kalarak grand slam turnuvalarındaki en önemli derecesini elde etmişti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
'Toprağın Kralı' Rafael Nadal! Djokovic'e şans tanımadı 'Toprağın Kralı' Rafael Nadal! Djokovic'e şans tanımadı
Schmi'nin rekoruna ortak oldu! Hamilton... Schmi'nin rekoruna ortak oldu! Hamilton...
VakıfBank'tan kız çocuklarına sürpriz paylaşım! VakıfBank'tan kız çocuklarına sürpriz paylaşım!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör