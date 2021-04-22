22 Nisan 2021, Perşembe

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Büşra Işıldar dünya şampiyonu oldu!

Büşra Işıldar dünya şampiyonu oldu!
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Giriş Tarihi: 22.04.2021

Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Dünya Boks Şampiyonas, 'da düzenlendi. Milli boksör , Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

81 kilo final müsabakasında ringe çıkan , Rus rakibi Kseniia Olifirenko'yu mağlup ederek altın madalya kazandı ve dünya şampiyonu oldu. Büşra Işıldar çeyrek finalde Hint rakibi Khushi'yi, yarı finalde Polonyalı 'i mağlup ederek finale yükselmişti.

Milli boksöre altın madalyasını Genç Kadınlardan Sorumlu Asbaşkan takdim etti.

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