VakıfBank voleybolcuları 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü özel bir şarkıyla kutladı
Kadın voleybolunda sayısız başarılar elde eden VakıfBank'tan özel bir paylaşım geldi. Sarı-siyahlılar 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nü hazırladıkları özel bir şarkıyla kutladı.
VakıfBank Spor Kulübü, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde ''Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına Efsane'den armağan olsun'' sloganıyla hazırladığı şarkıyı kızlara armağan etti. Küçük birer çocukken başladıkları profesyonel kariyerlerinde asla vazgeçmeyen VakıfBank'ın şampiyon sporcuları, bu şarkıyla kızlara cesaret ve öz güven mesajı gönderdi.
3 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Sarı-siyahlılar, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir şarkı hazırladı. ''Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına'' ithaf edilen şarkıda VakıfBanklı sporcular, kızları pes etmemeye ve hep güçlü olmaya çağırdı.
VakıfBank'ın Dünya Kız Çocukları Günü'nde kız çocuklarına armağan ettiği şarkının sözleri şöyle;
'Ses etme' derler, Sen pes etme. Yer gök, ter dök, gözyaşı dökme. İstersen yükselebilirsin, Kimsenin çıkmadığı yere! 'Yapamazsın' derler, Takma! Sana bakıyor bütün dünya! Sokakta, evde, işte, okulda... Denktir gücün 10 kaplana! Bu takım için önemlisin! Gözümde çok değerlisin!
Elleri göreyim, Oooooo... Hadi seni göreyim, Hadi hadi kızlar! Daha daha güçlü!
Efsane'den kız çocuklarına armağan olsun💪💛🖤⠀— VakıfBankSporKulübü (@VakifBankSK) October 10, 2020
⠀#11EkimDünyaKızÇocuklarıGünü👧⠀
⠀
A gift from our Legends to all the girls of the World💪💛🖤⠀
⠀#InternationalDayoftheGirlChild👧#VakifBankSK #ForMore #VoleyBol #VolleyBall pic.twitter.com/6imXLtted0
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