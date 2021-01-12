12 Ocak 2021, Salı

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2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Bosna Hersek 0-3 Türkiye

Milliler Bosna Hersek'e set vermedi
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Giriş Tarihi: 12.01.2021

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.

Milli takımda Burutay Subaşı 19 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ay-yıldızlılarda 13, 12, 5, ve ise 4'er sayı kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci setinde oyuna dahil olan , ilk kez forması giydi.

Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci müsabakasını yarın ev sahibi ile yapacak. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Salon:

Hakemler: (Yunanistan), (Sırbistan)

Bosna Hersek: Ivic, Bezdrop, Popovic, Osmanovic, Makas, Colo (Daminkovic, Mitrinovic, Fazlic, Zenovic, Mehmedovic, Merdanovic, Hadzic)

Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (, , Arda Bostan, )

Setler: 15-25, 17-25, 18-25

Süre: 19, 21, 21 (61 dakika)

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