2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Bosna Hersek 0-3 Türkiye
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında Bosna Hersek'i 3-0 mağlup etti.
Milli takımda Burutay Subaşı 19 sayılık performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Ay-yıldızlılarda Adis Lagumdzija 13, Yiğit Gülmezoğlu 12, Oğuzhan Karasu 5, Arslan Ekşi ve Vahit Emre Savaş ise 4'er sayı kaydetti.
Karşılaşmanın ikinci setinde oyuna dahil olan Arda Bostan, ilk kez A Milli Takım forması giydi.
Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci müsabakasını yarın ev sahibi Kuzey Makedonya ile yapacak. TRT Spor 2'den canlı yayımlanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.
Salon: Boris Trajkovski
Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Aleksandar Petrovic (Sırbistan)
Bosna Hersek: Ivic, Bezdrop, Popovic, Osmanovic, Makas, Colo (Daminkovic, Mitrinovic, Fazlic, Zenovic, Mehmedovic, Merdanovic, Hadzic)
Türkiye: Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Burutay Subaşı, Vahit Emre Savaş, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert, Volkan Döne, Arda Bostan, Doğukan Ulu)
Setler: 15-25, 17-25, 18-25
Süre: 19, 21, 21 (61 dakika)
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