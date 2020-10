HDI Sigorta Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile 2020 – 2021 sezonunda da yan yana olacak

HDI Sigorta, Efeler Ligi’nde mücadele eden ve geçtiğimiz sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Dünyayı etkisi altına alan salgın sürecine rağmen Türk sporuna ve sporcusuna desteğini hız kesmeden sürdüren HDI Sigorta, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yanında olmaya devam ediyor. Farklı branş ve alanları kapsayan iş birlikleri de bulunan taraflar arasındaki anlaşmaya göre takım, 2020 – 2021 sezonunda da ''Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'' olarak anılacak.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu anlaşmaya ilişkin, ''HDI Sigorta olarak, günümüz zorlu koşullarına rağmen ülkemizde bireysel ve takım sporlarının gelişmesi ve hak ettiği yerlere gelebilmesi adına verdiğimiz mücadelenin sık sık altını çiziyoruz. Aynı amaç doğrultusunda uzun yıllardır iş birliği içerisinde olduğumuz Fenerbahçe ailesine bizlere olan güvenleri için teşekkür ediyoruz. Salgın nedeniyle tescil edilen sezonda sergilediği güzel oyun ile ligi de lider tamamlayan takımımızın, yeni sezonda da isim sponsoru olmaktan dolayı çok gururluyuz. Dilerim nice başarıları beraber karşılarız.'' açıklamalarında bulundu.

Fenerbahçe Spor Kulübü Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ise "Fenerbahçe Spor Kulübü, faaliyet gösterdiği her branşta yetiştirici, geliştirici ve yarışmacı bir hüviyetle yer alır. Erkek Voleybol Takımımız da bu misyonla bugüne kadar elde ettiği başarılarla her zaman göğsümüzü kabarttı. Salgın nedeniyle yarım kalan 2019-2020 sezonunda takımımız Axa Sigorta Efeler Ligi'ni lider olarak tamamladı. En büyük hedefimiz, her zaman olduğu gibi tüm kupaları müzemize götürmek. Bu sezon, 2020-21 sezonunun ilk kupası olan Şampiyonlar Kupasını alarak ilk adımı atmış olduk. Takımımız, geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da ülkemizi CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Takımımızın bu yarışmacı ve güçlü kimlikte devam edebilmesi için değerli iş ortaklarımızın verdiği destek çok önemli. En kıymetli iş ortaklarımızdan biri olan HDI Sigorta, bu anlamda gerçekten eşsiz bir marka. Takımımız için yaptıkları yatırım, camiamızın gurur duyacağı bir yapıyı sürdürmek ve bu zorlayıcı ortamda rekabetçi kalabilmek için bizlere olanak sunuyor. Maddi desteğin yanı sıra iyi bir Fenerbahçeli olan Sayın Ceyhan Hancıoğlu'nun sağladığı manevi destek de bizim için itici bir güç oluyor. Kendisine ve kurumuna bu güzel iş ortaklığı için kulübüm adına teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır iş birliği içinde olan HDI Sigorta ve Fenerbahçe Ailesi, 12 Ekim Pazartesi günü HDI Sigorta ev sahipliğinde Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı'nın lig liderliğinin ardından kazandığı Şampiyonlar Kupasını kutlamak için bir araya gelecekler.

HDI Sigorta Hakkında

Alman sigorta devi HDI International AG ailesine dâhil olan HDI Sigorta AŞ, yüzlerce acentesiyle Türkiye'nin her noktasında hizmet sunmaktadır. Grubun merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunmaktadır. İçinde birçok markayı barındırmakta olan HDI, dünya üzerinde yaklaşık 150 ülkede faaliyet göstermektedir. Şirket HDI International AG'ye bağlı olmak üzere "HDI Sigorta" adıyla 2006 yılında Türkiye'de hizmet vermeye başlamıştır. HDI Sigorta 2020 yılı itibariyle 3.000'i aşkın acentesi ile Türkiye genelinde faaliyet göstermektedir.

