31 Aralık 2020, Perşembe

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Milli sporcu Emre Sakçı'ya "Yılın çıkış yapan yüzücüsü" ödülü

Emre Sakçı'ya Yılın çıkış yapan yüzücüsü ödülü
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Giriş Tarihi: 31.12.2020

'nde gösterdiği performansla dikkati çeken milli sporcu , "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" seçildi.

Dünyanın en prestijli yüzme internet sitelerinden "SwimSwam" tarafından verilen sahiplerini buluyor.

'da düzenlenen 'nde kısa kulvar Avrupa rekorları kıran ve birçok yarış kazanan , "Yılın en iyi çıkış yapan erkek yüzücüsü" ödülüne layık görüldü.

2020 Swammy Ödülleri'nde ulusal gelişim ödülünün sahibi de olmuştu.



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