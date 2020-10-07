07 Ekim 2020, Çarşamba

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Vakıfbank 3-0 Galatasaray HDI Sigorta | MAÇ SONUCU

Derbiyi kazanan Vakıfbank!
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 4. hafta erteleme maçında Vakıfbank ile HDI Sigorta karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip set vermeden 3-0 kazandı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2020-2021 Misli.com Sultanlar Ligi'nde ertelenen dördüncü hafta maçında HDI Sigorta'yı 25-16, 25-21 ve 25-22'lik setlerle 3-0 mağlup ederek, dörtte dört yaptı. VakıfBank Spor Sarayı'ndaki derbiye hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-8 önde girdiği ilk seti 25-16 almayı başardı.

İkinci sette de baştan sona üstün bir oyun sergileyen sarı-siyahlılar, teknik molasını 12-10 önde geçtiği bu seti de 25-21 alarak mücadelede 2-0 öne geçti. Üçüncü sette rakibinin maça tutunmasına izin vermeyen VakıfBank, seti 25-22, karşılaşmayı da 3-0 alarak lige galibiyetle başladı.

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