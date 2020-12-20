20 Aralık 2020, Pazar

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Göksu Üçtaş Şanlı'dan büyük başarı! Gümüş madalya kazandı

Göksu Üçtaş Şanlı'dan gümüş madalya!
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Güncelleme Tarihi: 20.12.2020 Giriş Tarihi: 20.12.2020

'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda, büyüklerde , yer aletinde kazandı.

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, büyükler kategorisindeki bireysel alet finalleriyle son buldu.

Sporcular, atlama masası, asimetrik paralel, denge ve yer aletinde Avrupa Şampiyonu olma yolunda jüriden en yüksek değerlendirmeyi alabilmek için yarıştı.

Milli Takımı'ndan , final heyecanı yaşadığı yer aletinde, 13100 puan toplayarak ilk sıraya yerleşti ve altın madalyayı kazandığı duyuruldu.

İkinci sıradaki Rumen sporcu Larisa Andreea Iordache'nin, jürinin verdiği 13050 puana itiraz etmesi üzerine yeniden değerlendirme yapıldı.

Iordache, yeni değerlendirmede 13450 puan alarak, birinci sıraya yükseldi ve altın madalyanın sahibi oldu. Göksu Üçtaş Şanlı da Avrupa 2'ncisi olarak kazandı.

Milli sporculardan Dilara Yurtdaş, atlama masası aletinde 6. olurken, Bilge Tarhan da denge aletinde 6. sırayı aldı.

Büyükler kategorisindeki bireysel alet finallerinde alınan sonuçlar şöyle:

Atlama masası

1. Zsofia Kovacs () - 14050 puan

2. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 13875 puan

3. Anastasiia Motak () - 13850 puan

Asimetrik paralel

1. Zsofia Kovacs (Macaristan) - 13850 puan

2. Zoja Szekely (Macaristan) - 13550 puan

3. Barbora Mokosova (Slovakya) - 13300 puan

Denge aleti

1. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 14000 puan

2. Silviana Sfiringu (Romanya) - 13800 puan

3. Anastasiia Motak (Ukrayna) - 13100

Yer aleti

1. Larisa Andreea Iordache (Romanya) - 13450 puan

2. Göksu Üçtaş Şanlı (Türkiye) - 13100 puan

3. Lihie Raz (İsrail) - 12750 puan

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