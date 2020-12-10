10 Aralık 2020, Perşembe

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İyileşen Hamilton, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacak

İyileşen Hamilton, F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde yarışacak
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Formula 1 takımlarından Mercedes, pilotları 'ın yeni tip corona virüsü (koronavirüs) hastalığını atlattığını ve sezonun son ayağı 'sinde yarışacağını açıkladı.

Formula 1 takımlarından Mercedes, pilotları 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını ve sezonun son ayağı 'sinde yarışacağını açıkladı.

Takımdan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'a yakalandığı için sezonun 16. yarışı Sakhir Grand Prix'sinde yerini George Russell'a bırakmak zorunda kalan Hamilton'ın, dün yaptırdığı testin sonucu negatif çıktı.

Hamilton'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat etmesi önünde bir engel kalmadığı ve 7 şampiyonluğu bulunan sürücünün 11-13 Aralık tarihlerindeki organizasyona katılacağı belirtildi.

Bir yarışlığına Mercedes'in direksiyonuna geçen Russell'ın da takımı Williams'a döneceği ifade edildi.

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