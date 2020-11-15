S Sport izle! Formula 1 nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? | F1 izle...

Formula 1 tam 9 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenecek. Düzenlenen yarış öncesinde antrenman turları da büyük ilgi topladı. Pole pozisyonunda Racing Point pilotu Lance Stroll başlayacak. Peki, Formula 1 (F1) ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? S Sport ve S Sport Plus izle...