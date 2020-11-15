15 Kasım 2020, Pazar

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S Sport izle! Formula 1 nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? | F1 izle...

Formula 1 nasıl izlenir?
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Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

1 tam 9 yıl aradan sonra 'da düzenleniyor. Yarışı izlemek isteyenler yayınlanacak kanalı ve saati merak ediyor. Peki, Formula 1 () nasıl izlenir? Saat kaçta? Hangi kanalda? S Sport ve S hangi platformlarda var? İşte detaylar...

1 yarışını yaklaşık 2 milyar insanın izlemesi bekleniyor. Dev mücadelede kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı ise 6. basamakta olacak.

FORMULA 1 (F1) NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezonun 14. yarışı 'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak.

S SPORT NASIL İZLENİR? HANGİ PLATFORMLARDA VAR? KAÇINCI KANAL?

D-Smart 78. Kanal

+ 77. Kanal

TiviBu 73. Kanal

Kablo TV 240. Kanal

Vodafone TV 11. Kanal

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