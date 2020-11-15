15 Kasım 2020, Pazar
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S Sport izle! Formula 1 nasıl izlenir? S Sport hangi platformlarda var? | F1 izle...
Formula 1 tam 9 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenleniyor. Yarışı izlemek isteyenler yayınlanacak kanalı ve saati merak ediyor. Peki, Formula 1 (F1) nasıl izlenir? Saat kaçta? Hangi kanalda? S Sport ve S Sport Plus hangi platformlarda var? İşte detaylar...
Formula 1 yarışını yaklaşık 2 milyar insanın izlemesi bekleniyor. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı Lewis Hamilton ise 6. basamakta olacak.
FORMULA 1 (F1) NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul Grand Prix'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak.
S SPORT NASIL İZLENİR? HANGİ PLATFORMLARDA VAR? KAÇINCI KANAL?
D-Smart 78. Kanal
TV+ 77. Kanal
TiviBu 73. Kanal
Kablo TV 240. Kanal
Vodafone TV 11. Kanal
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