Mike Tyson - Roy Jones maçında kazanan çıkmadı!
Eski ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson ringlere döndü. Herkes ilk müsabakasını iple çekiyordu. Mike Tyson ile Roy Jones Jr arasında dev bir dövüş gerçekleşti. Bu gösteri maçıyla Mike Tyson tam 15 yıl sonra maça çıktı ve Roy Jones Jr. ile berabere kaldı.
WBA, WBC ve IBF ödüllerini aynı anda alabilen tek sporcu olan Mike Tyson ringe döneceğini duyurmuş ve antrenman videolarındaki hızıyla şaşkına çevirmişti. 15 sene önce boksu bırakan dünyaca ünlü sporcunun ilk maçı merakla bekleniyordu. Kariyerinde 50 galibiyet, 6 yenilgisi bulunan Tyson, 1986'da 20 yaşındayken karşılaştığı Trevor Berbick'i nakavt ederek "en genç ağır sıklet şampiyonu" olmuştu.
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, kendisi gibi boksör Roy Jones Jr ile karşılaştı.
MÜSABAKA 8 RAUND SÜRDÜ
Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt sürdü. Dört farklı siklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones, kariyerini 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyet tamamladı.
HALA ÇOK HIZLI!
2005'ten bu yana maça çıkmayan ve şuan 54 yaşında olan Mike Tyson, sosyal medya üzerinden paylaştığı antrenman videoları ve hırsıyla şaşkınlık yaratmıştı. Tyson, Roy Jones karşısında hala hızlı olduğunu gösterdi.
15 yıl sonra ringlere dönen Mike Tyson ile Roy Jones arasında yapılan boks karşılaşması berabere sonuçlandı. 8 raund süren mücadelede 54 yaşındaki Mike Tyson ile 51 yaşındaki Roy Jones Jr. kıyasıya mücadele etti. Roy Jones'un daha taktik ağırlıklı dövüştüğü mücadelede sarılmalar oldukça fazla yaşandı.
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