Mike Tyson - Roy Jones maçında kazanan çıkmadı!

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson, kendisi gibi boksör Roy Jones Jr ile karşılaştı.

MÜSABAKA 8 RAUND SÜRDÜ

Son karşılaşmasına 2005'te çıkan 54 yaşındaki Tyson ile 2 yıldır dövüşmeyen 51 yaşındaki Roy Jones arasındaki müsabaka 8 raunt sürdü. Dört farklı siklette şampiyonluk kemeri kazanan Jones, kariyerini 66 galibiyeti ve 9 mağlubiyet tamamladı.