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Novak Djokovic yarı finale çıktı!

Novak Djokovic yarı finale çıktı!
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

Erkekler sezon sonu turnuvasında Sırp Djokovic, Alman Zverev'i mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bir saat 37 dakika süren mücadelede Sırp raket rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği () Finalleri'nde Sırp , Alman Alexander Zverev'i yenerek yarı finale kaldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 5 numaralı seri başı Zverev karşılaştı.

Djokovic, bir saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Üç maçta iki galibiyete ulaşan Sırp tenisçi, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasının yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile eşleşti. Bir galibiyet, iki mağlubiyete sahip Zverev ise elendi.


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