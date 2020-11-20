Novak Djokovic yarı finale çıktı!
Erkekler sezon sonu turnuvasında Sırp Djokovic, Alman Zverev'i 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bir saat 37 dakika süren mücadelede Sırp raket rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup etti.
Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde Sırp Novak Djokovic, Alman Alexander Zverev'i 2-0 yenerek yarı finale kaldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren ATP Finalleri, 6. gün maçlarıyla devam etti.
Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı 6. günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 5 numaralı seri başı Zverev karşılaştı.
Djokovic, bir saat 37 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 7-6'lık setlerle 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Üç maçta iki galibiyete ulaşan Sırp tenisçi, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasının yarı finalinde Avusturyalı Dominic Thiem ile eşleşti. Bir galibiyet, iki mağlubiyete sahip Zverev ise elendi.
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