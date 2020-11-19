Fatma Uruk yine dünya rekoru kırdı!

Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalışlarına devam ediyor. Uruk, çift palet sabit ağırlıkla dalış yapıp 67 metreyle bir dünya rekoruna imza attı. İşte detaylar...

Paletli sabit ağırlık dalışta yeni dünya rekoru 67 metre Serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika'da dünya rekorları için dalışlarına devam ediyor. Uruk, çift palet sabit ağırlıkla dalış yapıp 67 metreyle bir dünya rekoruna daha imza attı.

Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı. Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova'nın rekorunu 67 metreyle egale etti ve bir yeni rekor daha kırdı.







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