19 Kasım 2020, Perşembe

DİĞER SPORLAR

Fatma Uruk yine dünya rekoru kırdı!

Fatma Uruk yine dünya rekoru kırdı!
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.11.2020

Serbest dalışçı 'da dünya rekorları için dalışlarına devam ediyor. Uruk, yapıp 67 metreyle bir dünya rekoruna imza attı. İşte detaylar...

Paletli sabit ağırlık dalışta yeni dünya rekoru 67 metre Serbest dalışçı , 'da dünya rekorları için dalışlarına devam ediyor. Uruk, yapıp 67 metreyle bir dünya rekoruna daha imza attı.
Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve 'nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı. Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova'nın rekorunu 67 metreyle egale etti ve bir yeni rekor daha kırdı.

Fatma Uruk Meksika'da dünya rekoru kırdı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Zverev'den ilk galibiyet! Zverev'den ilk galibiyet!
Emre Sakçı'ya coşkulu karşılama! Emre Sakçı'ya coşkulu karşılama!
131 spor müsabakasına corona virüsü engeli! 131 spor müsabakasına corona virüsü engeli!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör