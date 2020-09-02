02 Eylül 2020, Çarşamba

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VakıfBank'tan sanal voleybol maçı!
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Giriş Tarihi: 02.09.2020

Spor Kulübünün, Instagram hesabından başlattığı interaktif voleybol maçta 166 bin oy kullanıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-siyahlı kulübün Instagram hesabından başlattığı interaktif voleybol oyunun (VolleyInsta) fark oluşturduğu belirtildi.

Tamamen Instagram'ın kendi özelliklerini kullanarak kurgulanan maçta 166 bin oy kullanıldığı, takımların kadrolarını takipçilerin belirlediği ve destekledikleri takımlarına antrenman yaptırdıkları bildirildi.

Takipçilerin takımlarının sanal ortamdaki maçı kazanması için rekabet ettiği ancak mücadelenin berabere bittiği duyuruldu.

Açıklama şu şekilde:

"Kazandığı 3 Dünya Kulüpler Şampiyonası ve 4 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuyla ''nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan kulübü' olan Spor Kulübü, dijital dünyada kreatif içerikleriyle ezber bozmaya devam ediyor.

Sarı siyahlı kulüp, 10 gün önce resmi Instagram (@vakifbanksk) hesabından başlattığı interaktif voleybol oyunuyla (VolleyInsta) fark yarattı. Tamamen Instagram'ın kendi özelliklerini kullanarak kurgulanan maçta tam 166 bin oy kullandı. Önce takımların kadrolarını oylarıyla belirleyen takipçiler, ardından destekledikleri takımlarına antrenman yaptırdılar.

Son olarak takipçiler, takımlarının sanal ortamdaki maçı kazanması için kıyasıya bir rekabete girişti. Sonunda kazanan Fair-Play oldu ve mücadele berabere sonuçlandı."

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