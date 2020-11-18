18 Kasım 2020, Çarşamba

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ATP Finalleri'nde Alexander Zverev Diego Schwartzman'ı mağlup etti

Zverev'den ilk galibiyet!
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Profesyonel Tenisçiler Birliği () Finalleri'nde , ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Alman Zverev, 2-1 kazandı.

İngiltere'nin başkenti 'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren Finalleri, dördüncü gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı dördüncü günün açılış maçında, 5 numaralı seribaşı Zverev ile 8 numaralı seribaşı Schwartzman karşılaştı.

Zverev, 2 saat 12 dakika süren mücadelede rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti. Alman tenisçi, 2018'de şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasında çıktığı ikinci maçta ilk galibiyetini aldı. Schwartzman ise ikinci karşılaşmasını da kaybetti.

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