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Novak Djokovic sürprize izin vermedi!

Djokovic sürprize izin vermedi!
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Güncelleme Tarihi: 16.11.2020 Giriş Tarihi: 16.11.2020

Finalleri'nde ile karşılaşan , sürprize izin vermedi. Sırp tenisçi, Arjantinli rakibini yendi.

'nin başkenti 'da düzenlenen ve erkekler dünya sıralamasının ilk 8 basamağındaki tenisçileri karşı karşıya getiren Finalleri, ikinci gün maçlarıyla devam etti.

Tokyo 1970 Grubu karşılaşmalarının oynandığı ikinci günün açılış maçında, 1 numaralı seri başı Djokovic ile 8 numaralı seri başı Schwartzman karşılaştı.

Bir saat 18 dakika süren mücadelede rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle mağlup eden Djokovic, daha önce 5 şampiyonluk yaşadığı sezon sonu turnuvasına galibiyetle başladı.

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