31 Ağustos 2020, Pazartesi

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Başkan Erdoğan’dan milli voleybolculara tebrik mesajı!

Başkan Erdoğan’dan milli voleybolculara tebrik mesajı!
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Güncelleme Tarihi: 31.08.2020 Giriş Tarihi: 31.08.2020

Başkan , ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda, finalde 'ı 3-2 yenerek şampiyon olan 19 Yaş Altı 'nı kutladı.

Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; elde edilen şampiyonluktan dolayı milli takım oyuncularını ve teknik ekibi görüntülü arayarak tebrik eden Başkan 'ın, "Size çok güveniyorum, sizleri hep destekledim, desteklemeye de devam edeceğim. 'ye döner dönmez de tüm takımı 'ye bekliyorum" dediği ifade edildi. oyuncuları da 'da yaşanan sel felakati nedeniyle Başkan Erdoğan nezdinde tüm Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan milli voleybolculara tebrik

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