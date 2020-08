Son olarak 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Formula 1 Grand Prix'si yeniden Türkiye'de düzenleniyor.

Formula 1'de şu ana kadar 6 yarış geride kaldı. İngiliz pilot Lewis Hamilton 132 puanla sürücüler klasmanında ilk sırada yer alıyor.

BREAKING: The Turkish Grand Prix is back!



F1 will also be making two trips to Bahrain, before heading to Abu Dhabi in mid-December. #F1 pic.twitter.com/gmMjcWGiSg