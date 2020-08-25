25 Ağustos 2020, Salı

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Formula 1 hasreti son buldu! İstanbul...

Formula 1 hasreti son buldu! İstanbul...
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Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 Giriş Tarihi: 25.08.2020

Corona virüsü pandemisi nedeniyle takviminde köklü değişiklikler yapmak zorunda kalan 1 yönetimi, Türkiye Grand Prix'sini açıklamaya hazırlanıyor. Amerika ve Asya kıtasının yer almadığı, Avrupa'ya sıkışan takvimde İstanbul Park'ın 15 Kasım'da kapılarını açacağını açıkladı.

Son olarak 2010 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen 1 Grand Prix'si yeniden Türkiye'de düzenleniyor.

Formula 1'de şu ana kadar 6 yarış geride kaldı. İngiliz pilot Lewis Hamilton 132 puanla sürücüler klasmanında ilk sırada yer alıyor.

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