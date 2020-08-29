94. Gazi Koşusu 30 Ağustos Pazar günü koşulacak

2020 yılının şampiyon tayını belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1.750.000 TL olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 700.000 TL, üçüncüye 350.000 TL, dördüncüye 175.000 TL, beşinci olacak safkana da 87.500 TL ikramiye ödenecek. Koşuyu kazanan safkanın sahibi birincilik ikramiyesinin yanı sıra kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi ile birlikte 2.455.250 TL ikramiye kazanacak. Safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 503.125 TL'lik yetiştiricilik primi ile toplamda 2.958.375 TL'nin sahibi olacak.

*Ali Muhiddin Hacıbekir'in Neriman isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan süreç günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu anlamlı koşuyu kazananlar arasında, II. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün Olgo ve III. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın Cap Gris Nez isimli safkanları da yer almaktadır.

*Gazi Koşularındaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman'ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir.

*Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri; Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi'dir.

*Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu'nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey olmuştur.

*Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017), Hep Beraber (2018) ve The Last Romance (2019) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu'nu 5 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır.



Veliefendi Hipodromu'nda 10 koşulu program

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda 5 Grup koşunun yer aldığı program şöyle oluştu:

Saat 13.30: İlk koşu

Saat 15.30: I. İnönü Koşusu (G3)

Saat 16.00: Anafartalar Koşusu (G1)

Saat 17.15: GAZİ KOŞUSU (G1)

Saat 18.00: II. İnönü Koşusu (G3)

Saat 18.30: Nene Hatun Koşusu (G2)

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