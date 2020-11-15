15 Kasım 2020, Pazar

DİĞER SPORLAR

Formula 1 Türkiye GP'sini 2 milyar kişi izleyecek! Formula 1 (F1) ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | S Sport izle

Heyecan dorukta! Dev yarışa saatler kaldı...
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.11.2020 Giriş Tarihi: 15.11.2020

Formula 1 tam 9 yıl aradan sonra İstanbul'da düzenlenecek. Düzenlenen yarış öncesinde antrenman turları da büyük ilgi topladı. Pole pozisyonunda Racing Point pilotu Lance Stroll başlayacak. Peki, Formula 1 (F1) ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? S Sport ve S Sport Plus izle...

Formula 1 yarışını yaklaşık 2 milyar insanın izlemesi bekleniyor. Dev mücadelede Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda başlayacak. Şampiyonluk adayı ise 6. basamakta olacak.

FORMULA 1 (F1) NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Formula 1'de sezonun 14. yarışı İstanbul 'si bugün saat 13.10'da yapılacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak.

"TALEP EDİLEN BİR ÜLKE OLDUK"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'in İstanbul'da düzenlenmesi hakkında konuştu. Kasapoğlu, "Formula 1, İstanbul için yarım kalmış hikayenin yeniden başlaması. Ülkemiz her zaman olduğu gibi bu organizasyona da en güzel şekilde hazır. İki milyar insanın gözü kulağı, İstanbul'da olacak. Talep eden değil, talep edilen bir ülke olduk" yorumunu yaptı.

İSTANBUL PARK'TA BÜYÜK HEYECAN! PİSTİN ÖZELLİKLERİ NELER?

İstanbul Park, 23 Eylül 2003 tarihinde yapılan temel atma sonrasında, 2005 yılında ilk Formula 1 yarışına ev sahipliği yaparak kapılarını misafirlerine açmıştır.

2012 yılında İstanbul Park tesisinin işletme hakları devredilmiş ve yapılan iyileştirme çalışmaları ve yatırımlar sayesinde ülkemizin en kapsamlı otomotiv, motorsporları ve yol güvenliği merkezi haline gelmiştir. Uluslar arası bir üne sahip olan Intercity İstanbul Park günümüze kadar motorsporlarının en üst yarış serileri olan Formula 1 Dünya Şampiyonası, WTCC Dünya Binek Otomobil Şampiyonası, LMES Dayanıklılık Yarışları, DTM Alman Binek Otomobil Şampiyonası, RWS Renault World Series, MotoGP, SBK Dünya Superbike Şampiyonası, FIA Dünya Rallycross RX Şampiyonası, Ferrari Yarış Günleri, ETRC Avrupa Kamyon Yarışları Şampiyonası gibi birçok farklı yarış serisine ve çeşitli kurumsal etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.

YARIŞA İLK 10 SIRADA BAŞLAYACAK PİLOTLAR

1- Stroll
2-️Verstappen
3-️Perez
4-️Albon
5️-Ricciardo
6-Hamilton
7-Ocon
8-Raikkonen
9-Bottas
10-Giovinazzi

HAMILTON 15. BASAMAKTA

İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes'in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225'lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton'ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
F1 Türkiye Grand Prix'te pole pozisyonu sahibi belli oldu! F1 Türkiye Grand Prix'te pole pozisyonu sahibi belli oldu!
Formula 1 Türkiye GP'sini 2 milyar kişi izleyecek! Formula 1 Türkiye GP'sini 2 milyar kişi izleyecek!
İstanbul Park'ta son antrenman tamamlandı! İstanbul Park'ta son antrenman tamamlandı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör