14 Kasım 2020, Cumartesi

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Nefesler tutuldu! Formula 1 (F1) ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | F1 yarışı

Formula 1'de dev yarışa saatler kaldı!
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

En son 9 yıl önce ülkemizde düzenlenen 1 yarışları yeniden Türkiye'de yapılıyor. Formula 1 yarışları tüm dünyada merakla takip ediliyor. Dün yapılan antrenman turlarının ardından sıralama turları bugün (14 Kasım) yapılacak. Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilyon ise rekor peşinde. Peki, Formula 1 İstanbul yarışı hangi gün, ne zaman ve saat kaçta yapılacak? Formula 1 Türkiye 'si hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

İstanbul'un ev sahipliğini üstlendiği 1 Türkiye 'sinde nefesler tutuldu. Dün antrenman turlarını gerçekleştiren pilotlar, bugün hem antrenman turu hem de sıralama turu için piste iniyor. Tüm dünyada milyonlarca insanın ilgiyle takip ettiği dev organizasyon, aynı zamanda sezonun 14. etabı İstanbul yarışı, corona virüsü önlemleri çerçevesinde seyircisiz olarak düzenleniyor. 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti'nde yapılacak yarış 58 turda tamamlanacak. Mercedes takımı, bu yarış öncesi takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi. Formula 1'de en çok birinclik elde eden ise 7. şampiyonluğunu kovalayacak.

FORMULA 1 İSTANBUL YARIŞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yarışseverlerin geri sayıma geçtiği organizasyonda bugün saat 12.00'de antrenman turları var. Yine bugün (14 Kasım Cumartesi) saat 15.00'te sıralama turları koşulacak. Öte yandan dev yarış ise yarın yani 15 Kasım Pazar günü saat 13.10'da başlayacak. Türkiye'de 9 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen Formula 1, Tivibu 73. Kanal'daki S Sport'tan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE'DEKİ 14. ETAP ÖNCESİ PİLOTLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI ŞÖYLE:

1. Lewis Hamilton (): 282 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 197

3. Max Verstappen (Hollanda): 162

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 95

5. Charles Leclerc (Monaco): 85

TÜRKİYE GRAND PRİX'SİNE KADAR OLUŞAN TAKIMLAR KLASMANININ İLK 5 SIRASI ŞU ŞEKİLDE:

1. Mercedes: 479 puan

2. : 226

3. Renault: 135

4. McLaren: 134

5. Racing Point: 134

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