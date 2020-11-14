14 Kasım 2020, Cumartesi

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Formula 1 (F1) İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

En son 9 yıl önce ülkemizde düzenlenen Formula 1 yarışları yeniden İstanbul Park'ta düzenleniyor. Büyük heyecana sahne olan son antrenman turları tamamlandı. O anlardan muhteşem kareleri sizler için derledik. İşte detaylar...

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

Formula 1 sezonunun 14. yarışı yarın 'da koşulacak.

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

Bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için piste indi.

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

9 yıl aradan sonra tekrar 'a gelen Formula 1'de bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için Intercity 'ın asfaltına çıktı.

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

Yağmurun başlamasıyla zor anların yaşandığı antrenmanda son turlarını atan pilotlar bugün saat 15.00'te bu kez pole pozisyonunu almak için kıyasıya mücadele edecek.

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye GP'si öncesinde açıklamalarda bulundu.

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

Türkiye'nin artık sporda talep eden değil, talep edilen bir ülke haline geldiğini ifade eden Kasapoğlu, 'in efsane isimlerinin de 9 yıl aradan sonra 'da bir araya geldiğinin altını çizdi.

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

Yağmurlu ve güzel bir gününde pilotlara başarı dileyen Kasapoğlu, "Hepimiz için inşallah keyifle, sağlıkla ve gururla temsil edileceğimiz bir organizasyon olur. İstanbul, dünya başkenti ve göz bebeğimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği olan bir şehir."

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

"9 yıl aradan sonra efsane pilotlar 'da bir araya geldiler. Bu organizasyona en güzel şekilde hazırlandık. Formula 1'e ilginin ne kadar yüksek olduğu hepinizin malumu. Gençlerimizin bu konudaki ilgisi ve heyecanı belli."

Formula 1 F1 İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

"Gençlerimizin mesajlarında bunu gördük. Mutluluk verici bir gelişme bu. İnşallah önümüzdeki süreçte de pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz. Böylesine önemli bir organizasyon 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması için ayrı bir heyecan. Yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade ediyorum bunu" diye konuştu.

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