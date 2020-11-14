Formula 1 (F1) İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...

"Gençlerimizin mesajlarında bunu gördük. Mutluluk verici bir gelişme bu. İnşallah önümüzdeki süreçte de pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz. Böylesine önemli bir organizasyon 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması İstanbul için ayrı bir heyecan. Yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade ediyorum bunu" diye konuştu.

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