Formula 1 (F1) İstanbul Grand Prix son antrenman turu tamamlandı! İşte o anlardan kareler...
En son 9 yıl önce ülkemizde düzenlenen Formula 1 yarışları yeniden İstanbul Park'ta düzenleniyor. Büyük heyecana sahne olan son antrenman turları tamamlandı. O anlardan muhteşem kareleri sizler için derledik. İşte detaylar...
Formula 1 sezonunun 14. yarışı yarın İstanbul'da koşulacak.
Bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için piste indi.
9 yıl aradan sonra tekrar İstanbul'a gelen Formula 1'de bugün gerçekleşecek sıralama turları öncesi pilotlar son kez antrenman için Intercity İstanbul Park'ın asfaltına çıktı.
Yağmurun başlamasıyla zor anların yaşandığı antrenmanda son turlarını atan pilotlar bugün saat 15.00'te bu kez pole pozisyonunu almak için kıyasıya mücadele edecek.
Antrenman turlarında zaman zaman yaşanan temaslar ise şimdiden yarışın heyecanını zirveye taşıdı.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Türkiye GP'si öncesinde açıklamalarda bulundu.
Yağmurlu ve güzel bir İstanbul gününde pilotlara başarı dileyen Kasapoğlu, "Hepimiz için inşallah keyifle, sağlıkla ve gururla temsil edileceğimiz bir organizasyon olur. İstanbul, dünya başkenti ve göz bebeğimiz. Kıtaları birleştiren, medeniyetlerin beşiği olan bir şehir."
"9 yıl aradan sonra efsane pilotlar İstanbul'da bir araya geldiler. Bu organizasyona en güzel şekilde hazırlandık. Formula 1'e ilginin ne kadar yüksek olduğu hepinizin malumu. Gençlerimizin bu konudaki ilgisi ve heyecanı belli."
"Gençlerimizin mesajlarında bunu gördük. Mutluluk verici bir gelişme bu. İnşallah önümüzdeki süreçte de pek çok güzel organizasyonu birlikte gerçekleştireceğiz. Böylesine önemli bir organizasyon 9 yıl aradan sonra gerçekleşiyor olması İstanbul için ayrı bir heyecan. Yarım kalmış bir hikayenin yeniden başlaması olarak ifade ediyorum bunu" diye konuştu.
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