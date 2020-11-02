02 Kasım 2020, Pazartesi

DİĞER SPORLAR

Tenisçi Sarp Laleli trafik kazasında yaşamını yitirdi

Tenisçi Sarp Laleli trafik kazasında yaşamını yitirdi
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.11.2020

Tenisçi , 'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Sarp Laleli'nin vefatıyla ilgili Federasyonu'ndan () yapılan açıklamada, "Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 1994 doğumlu sporcumuz Sarp Laleli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız" denildi.

Başkanı Cengiz Durmuş da taziye mesajında, " İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde okuyan örnek sporcumuz 'nin 'da geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve camiamıza başsağlığı dilerim" ifadelerine yer verdi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
Formula 1'de rekor şampiyonluk! Formula 1'de rekor şampiyonluk!
Khabib'den Macron'a sert tepki! Yaratık Khabib'den Macron'a sert tepki! "Yaratık"
İzmir'deki voleybol maçları ertelendi İzmir'deki voleybol maçları ertelendi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör