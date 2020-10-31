31 Ekim 2020, Cumartesi

DİĞER SPORLAR

Khabib Nurmagomedov'dan Emmanuel Macron'a sert tepki! "Yaratık"

Khabib'den Macron'a sert tepki! Yaratık
DİĞER SPORLAR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.10.2020

şampiyonu Rus dövüşçü , Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. İşte o sözler...

şampiyonu Rus karma dövüşçü , Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 'yaratık' diye niteleyip 'provokasyonları gerçekleştirenlerin cezasını çekeceklerini' söyledi.

'nun uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi yeniden yayımladığı Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren bir tarih öğretmeninin kafası kesilmesine Fransa'nın verdiği tepki, Müslüman ülkelerin şimşeklerini çekerken, bir açıklama da UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov'dan geldi.

Nurmagomedov, Instagram paylaşımında, İslam'ı yeniden yapılandırmaktan söz edip İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ilan eden ve Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren bir öğretmenin kafasının kesilmesinin ardından "Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.

Instagram hesabında yüzünde bot izi bulunan bir Macron fotoğrafı paylaşan Rus karma dövüş şampiyonu, şunları yazdı:

"Yaradan, ifade özgürlüğü kisvesi altında 1.5 milyardan fazla Müslümanın duygularını inciten bu yaratığın ve tüm destekçilerinin yüzünü çirkinleştirsin."

'ALLAH HIZLI HESAP SORAR'
"Yaradan, onları bu hayatta ve bundan sonraki hayatta aşağılasın. Allah, hızlı hesap sorar ve sizler bunu göreceksiniz."

'PEYGAMBERİ HERKESTEN ÇOK SEVİYORUZ'
"Biz Müslümanız, Peygamberimiz Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, onlar bu provokasyonların cezasını çekecek."

'AZAP ÇEKECEKLER'
Nurmagomedov, mesajını Ahzab suresinin 57. ayetiyle sonlandırdı:

"Allah ve Resulüne eziyet edenlere, Allah, dünya ve ahirette lanet etti. Ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırladı."

Macron'un karikatürlere sahip çıkan açıklamasına koşut bazı yerel yönetimlerin karikatürleri belediye binalarına yansıtması sonrası Fransa yeni terör saldırılarının hedefi oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DİĞER SPORLAR HABERLERİ
İzmir'deki voleybol maçları ertelendi İzmir'deki voleybol maçları ertelendi
Atçıların ikramiyelerine zam geliyor! Serdal Adalı açıkladı Atçıların ikramiyelerine zam geliyor! Serdal Adalı açıkladı
Emre Sakçı A Spor'a konuştu! Ülkem için sonuna kadar mücadele edeceğim Emre Sakçı A Spor'a konuştu! "Ülkem için sonuna kadar mücadele edeceğim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör