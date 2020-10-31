Khabib Nurmagomedov'dan Emmanuel Macron'a sert tepki! "Yaratık"
UFC şampiyonu Rus dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarına sert tepki gösterdi. İşte o sözler...
UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u 'yaratık' diye niteleyip 'provokasyonları gerçekleştirenlerin cezasını çekeceklerini' söyledi.
Charlie Hebdo'nun uğradığı cihatçı katliamıyla ilgili davanın başlaması öncesi yeniden yayımladığı Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren bir tarih öğretmeninin kafası kesilmesine Fransa'nın verdiği tepki, Müslüman ülkelerin şimşeklerini çekerken, bir açıklama da UFC şampiyonu Rus karma dövüşçü Khabib Nurmagomedov'dan geldi.
Nurmagomedov, Instagram paylaşımında, İslam'ı yeniden yapılandırmaktan söz edip İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele ilan eden ve Muhammed peygamber karikatürlerini sınıfta gösteren bir öğretmenin kafasının kesilmesinin ardından "Fransa karikatürlerden vazgeçmeyecek" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u hedef aldı.
Instagram hesabında yüzünde bot izi bulunan bir Macron fotoğrafı paylaşan Rus karma dövüş şampiyonu, şunları yazdı:
"Yaradan, ifade özgürlüğü kisvesi altında 1.5 milyardan fazla Müslümanın duygularını inciten bu yaratığın ve tüm destekçilerinin yüzünü çirkinleştirsin."
'ALLAH HIZLI HESAP SORAR'
"Yaradan, onları bu hayatta ve bundan sonraki hayatta aşağılasın. Allah, hızlı hesap sorar ve sizler bunu göreceksiniz."
'PEYGAMBERİ HERKESTEN ÇOK SEVİYORUZ'
"Biz Müslümanız, Peygamberimiz Muhammed'i annelerimizden, babalarımızdan, çocuklarımızdan, eşlerimizden ve kalbimize yakın olan tüm insanlardan daha çok seviyoruz. İnanın bana, onlar bu provokasyonların cezasını çekecek."
'AZAP ÇEKECEKLER'
Nurmagomedov, mesajını Ahzab suresinin 57. ayetiyle sonlandırdı:
"Allah ve Resulüne eziyet edenlere, Allah, dünya ve ahirette lanet etti. Ve onlar için alçaltıcı bir azap hazırladı."
Macron'un karikatürlere sahip çıkan açıklamasına koşut bazı yerel yönetimlerin karikatürleri belediye binalarına yansıtması sonrası Fransa yeni terör saldırılarının hedefi oldu.
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